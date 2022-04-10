Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Altay'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Adana temsilcisine galibiyeti getiren golleri Belhanda, Samet Akaydın ve Mario Balotelli kaydetti. Altay'ın tek golü ise Naderi'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadele Adana temsilcisinin 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

A. Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36'da Samet Akaydın ve 88'de ise Mario Balotelli (p) kaydetti. Altay'ın tek golü ise 82. dakikada Mohammad Naderi'den geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 52 puana yükseldi. Altay ise 29 puanla küme düşme hattında haftayı kapattı.

Ligin 33. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Altay ise Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.