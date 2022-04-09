Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? | Süper Lig

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Vefa Stadı'nda oynanacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.Futbolseverler tarafından maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşteFatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 11:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 11:44