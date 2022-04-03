Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa – Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa – Gaziantep FK canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

KASIMPAŞA – GAZİANTEP FK 11'LER:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Mortadha, Aabid, Hajradinovic, Eysseric, Muleka, Ahmet, Umut

Gaziantep FK: Günay, Caulker, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Recep, Doğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet

KASIMPAŞA – GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Kasımpaşa – Gaziantep maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.