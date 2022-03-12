Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 29'da Lobjanidze, 34 ve 58'de ise El Kaabi'den geldi.

Bu sonucun ardından Hatayspor 46 puana yükselirken, Fatih Karagümrük ise 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

18. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında Toure'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut, Hatayspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

34. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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