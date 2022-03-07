Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LER
Kayserispor: Cenk, Onur, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdülkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Bertolacci, Mane, Cardoso, Gavranovic
Alanyaspor: Serkan, Tayfur, Mevlja, Milunovic, Leroy Fer, Umut, Efkan, Awaziem, Efecan, Oğuz, Borja
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Alanyaspor maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.