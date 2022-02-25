Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR ANTALYASPOR İLK 11'LER
A. Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Djokovic, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli.
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Hakan, Doğukan, Ndao, Mehmedi, Adriano.
ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Antalyaspor maçı 25 Şubat Cuma günü saat 20:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.