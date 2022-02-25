Adana Demirspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Adana Demirspor-Antalyaspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İki takımın da 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, bu seriyi devam ettirmek istiyorlar. Adana Demirspor Antalyaspor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 19:57