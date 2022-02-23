Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet Demir, Doğan, Sagal, Maxim, Caulker, Kitsiou

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Haddadi, Buğra, Mustafa, Ndong, Mehdi, Azubuike, Hafez, Jospin, Dicko