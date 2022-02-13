Trabzonspor 2-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer rakibini Visca'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Trabzonspor, 1 maçı eksik Konyaspor ile puan farkını 12'e çıkardı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 20:57 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022- 21:01