Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 25. hafta maçlarının oynandığı Süper Lig'de puan durumu arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Süper Lig'de haftanın programı güncel puan durumu...
SÜPER LİG 25. HAFTA PROGRAMI VE MAÇ SONUÇLARI
11 ŞUBAT CUMA
Altay 0-0 Çaykur Rizespor
12 ŞUBAT CUMARTESİ
Giresunspor 1-2 Fenerbahçe
Başakşehir 2-0 Gaziantep FK
Galatasaray 1-1 Kayserispor
13 ŞUBAT PAZAR
13.30: Sivasspor - Yeni Malatyaspor
16.00: Antalyaspor - Karagümrük
19.00: Kasımpaşa - Alanyaspor
19.00: Trabzonspor - Konyaspor
14 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00: Hatayspor - Göztepe
20.00: Adana Demirspor - Beşiktaş
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1-TRABZONSPOR: 57
2-KONYASOPOR: 48
3-ADANA DEMİRSPOR: 40
4-BAŞAKŞEHİR: 40
5-FENERBAHÇE: 40
6-ALANYASPOR: 39
7-BEŞİKTAŞ: 37
8-HATAYSPOR: 36
9-GAZİANTEP FK: 35
10-KAYSERİSPOR: 35
11-KARAGÜMRÜK: 33
12-SİVASSPOR: 31
13-GALATASARAY: 29
14-KASIMPAŞA: 27
15-GÖZTEPE: 27
16-GİRESUNSPOR:26
17-ANTALYASPOR: 25
18-RİZESPOR: 23
19-ALTAY: 22
20-YENİ MALATYASPOR: 16