Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Gaziantep FK maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Başakşehir - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 37 puanla 5. sırada girdi. Gaziantep FK ise 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir ile kart cezalıları Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyemiyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.





BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Serdar, Trezeguet, Pizzi, Chadli, Okaka

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Tosca, Djilobodji, Mendyl, Furkan, Vetrih, Recep, Maxim, Muhammet