Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Altay sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ALTAY RİZESPOR İLK 11'LER
Altay: Lis, Tolga, Björkander, Murat, Özgür, Zeki, Kazımcan, Thaciano, Martin Rodriguez, Kappel, Deniz Kadah.
Ç. Rizespor: Tarık, Holmen, Selim, Ponck, Cemali Sertel, Baiano, Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo.
ALTAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan Altay - Çaykur Rizespor maçı saat 20.00'de başladı. Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.