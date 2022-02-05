271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un hazırladığı rapora göre geride kalan 23 haftada istatistik kategorilerinden 6 tanesinde 6 farklı takım ilk sırada bulunuyor.
SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta sona ererken, heyecan ise 24. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Geride kalan haftalarda 6 farklı kategoride 6 farklı takım liderlik koltuğuna oturdu. Lider Trabzonspor en çok isabetli şut atan takım olurken; Adana Demirspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor ise diğer istatistiklerde birinci oldu. İşte detaylar...
LİDER TRABZONSPOR İSABETLİ ŞUT KATEGORİSİNDE ZİRVEDE!
Ligde lider durumda yer alan Trabzonspor, isabetli şut kategorisinde ilk sırada kendine yer buldu. Maç başına 5.65 isabetli şut ile ilk sırada yer alan bordo-mavili ekibi, 5.48 ile Beşiktaş, 5.45 ile Medipol Başakşehir, 5.39 ile Fenerbahçe ve 5.35 ile Adana Demirspor takip etti.
ŞUT PASINDA BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE
Şut pası kategorisine bakıldığında ise zirvede Medipol Başakşehir yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun gelişi ile birlikte ofansif istatistiklerde ciddi bir aşama kaydeden İstanbul ekibi, maç başına 7.95 şut pası ile bu alanda 1'inci durumda. Bu parametrede Başakşehir'i, 7.43 ile Beşiktaş, 7.13 ile Trabzonspor, 7.09 ile Galatasaray ve 7.05 ile İttifak Holding Konyaspor izledi.