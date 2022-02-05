ATAK ORGANİZASYONLARINDA ADANA DEMİRSPOR GÖZE ÇARPIYOR

Teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte taraflı tarafsız herkes tarafından oynadığı oyun ile takdir toplayan Adana Demirspor, göze hoş gelen futbolunun bir sonucu olarak başarılı atak organizasyonlarında ilk sırada bulunuyor. Lig ortalamasının 23.26 olduğu bu alanda Adana ekibi, 26.83 ortalama ile 1'inci konumda bulunuyor. Bu alanda Fenerbahçe 25.52 ile 2'nci, Aytemiz Alanyaspor 25.04 ile 3'üncü, Beşiktaş 25.00 ile 4'üncü, Konyaspor ise 24.95 ile 5'inci sırada kendisine yer buldu.