A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte Toroğlu'nun o sözleri... | Son dakika spor haberleri

Büyük takımlar yıllarca şampiyonluk yaşamışlar. Saha içi ve dışında çok iyi çalışmışlar. Yayın anlaşmalarında paraların çoğunu geçmiş başarılara göre almaya kalkmışlar. Hala daha büyüğüz diye hava yapıyorlar. Tamam, geçmişleri başarılarla dolu ama bir de yeni dönem var. Size bir şey söyleyeyim: VAR sistemi olmasaydı ilk yarı bitiminde 4 büyükler ligin puan sıralamasında başa yerleşirdi.

Ama 4 büyüklerin biri yukarıda. O da biraz doğru işler yaptığı için. Diğerleri ortada bile yok. Dün akşam maç başlıyor. Sivasspor karşısında F.Bahçe var. Sivaslı oyuncular, ilk 45 dakikada gol yiyene kadar bu Fenerbahçe isminin altında eziliyorlar. Golü yiyorlar ve rahatlıyorlar. Diyorlar ki, 'Nasıl olsa mağlubuz o zaman biz de Sivassporuz, biraz oynayalım.' Bir oynamaya başlıyorlar. Görüyorlar ki F.Bahçe, kartondan kaplanmış. Pozisyon üstüne pozisyon buluyorlar ve maç 1-1 bitiyor. F.Bahçe'yi eziyorlar ama işte 'karşımda büyük takım var' psikolojisi etkiliyor.

O işler bitti. Sen oyna, çatır çatır hakkını alırsın. Artık eski de yok. Ofsayt ve faulden atılan goller, 'ben yaptım oldu'lar yok artık. Çünkü büyükler geçmişteki bu sistemden faydalanırken saçma transferler yaptı. Bazı yöneticiler hem ceplerini doldurdu hem de hakemleri ve federasyonları suçlayarak bu işi götürdü. Ama artık eski çamlar bardak oldu. Dün akşam 2 puanı kaybeden Sivasspor oldu. 1 puanı kazanan da şans yardımıyla Fenerbahçe. Fanatik, gördüğünü yazan ve konuşan spor yorumcuları da arttığı müddetçe iş daha da farklı yollara gidecektir. Bundan da Türk futbolu kazançlı çıkar.