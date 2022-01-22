Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE (Adana Demirspor-Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçtan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 15:57 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022- 17:55