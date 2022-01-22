Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Tayyip, Samet, Kaan, Svensson, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus, Matias Vargas, Belhanda, Assombalonga.
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Balkovec, Biraschi, Biglia, Bistrovic, Jimmy, Emre Mor, Karamoh, Borini.
ADANA DEMİRSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetirken, maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.