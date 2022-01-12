Süper Lig'de 20. haftanın tamamlanmasının ardından iddia risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Galatasaray...
Süper Lig'de 20 hafta geride kalırken Trabzonspor, lider konumda bulunuyor. Bordo-mavililer, son hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerken, Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı puansız kapattı. Beşiktaş ise Rize deplasmanından 1 puanla ayrıldı. 20. hafta mücadelelerinin ardından iddaa risk yönetimi şamiyonluk oranları güncelledi. İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 12:59 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022- 13:34
HATAYSPOR: 60.00
GALATASARAY: 60.00