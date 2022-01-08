08 Ocak 2022, Cumartesi

SÜPER LİG

TFF açıkladı! 1 hakem corona virüsüne yakalandı

TFF açıkladı! 1 hakem pozitif
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 A klasman hakeminin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada;

"Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Corona Virüsü Süper Lig’i nasıl etkileyecek? Sahaya çıkmayan takım... Corona Virüsü Süper Lig'i nasıl etkileyecek? "Sahaya çıkmayan takım..."
Fırtına evinde kazandı! Fırtına evinde kazandı!
Uluç’tan sert sözler! Süper Lig değil sahtekarlar ligi Uluç'tan sert sözler! "Süper Lig değil sahtekarlar ligi"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör