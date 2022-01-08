TFF açıkladı! 1 hakem corona virüsüne yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 A klasman hakeminin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada;

"Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

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