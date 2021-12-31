31 Aralık 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'e terfi eden hakemler belli oldu!

Süper Lig’e terfi eden hakemler belli oldu!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakem havuzunu genişletme çalışmaları kapsamında Spor Toto Süper Lig ve A klasman hakemliğine terfi eden hakemler belli oldu. İşte o liste...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesinde Spor Toto Süper Lig ve A klasman hakemliğine terfi eden hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kadir Sağlam (Ankara), Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul) ve Çağatay Altay (İstanbul) Spor Toto Süper Lig'e terfi eden hakemler oldu.

Spor Toto 1. Lig'e terfi eden hakemler ise şunlar:

Tarık Güldal (Adana), Eren Özyemişcioğlu (Aydın), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Mehmet Türkmen (İstanbul), Ozan Ergün (İstanbul), Can Cengiz (İstanbul), Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Adem Cinek (Ordu), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Yusuf Ziya Gündüz (Sivas).

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