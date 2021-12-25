25 Aralık 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig maç özetleri A Spor'da

Süper Lig maç özetleri A Spor’da
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'de dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'de dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

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