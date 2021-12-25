25 Aralık 2021, Cumartesi

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Giresunspor - Hatayspor maçı | CANLI

Giresunspor - Hatayspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. hafta maçında Giresunspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Giresunspor-Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 19. hafta maçında Giresunspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Giresunspor-Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİRESUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?





GİRESUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho, Balde.

Hatayspor: Munir, Popov, Burak, Falette, Onur, Sackey, Sadık, Ribeiro, El Kaabi, Traore, Mame Diouf.
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