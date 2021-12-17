Giresunspor 3-1 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Giresunspor sahasında Altay'ı konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri, Shapi Suleymanov, Ibrahima Balde ve Diabate attı. Altay'ın tek sayısı ise Poko'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.

54. dakikada Balde'nin yerden ortasında ceza sahasında topla Traore buluştu. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topa en son Diabate dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Diabate'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

61. dakikada Hayrullah Bilazer'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Balde topla buluştu. Kaleci Lis ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

70. dakikada Süleymanov ceza sahası içerisinde Pinares'in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada topun başına gelen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

81. dakikada Kappel çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Poko kafa ile vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

90+4. dakikada Piranes'in kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde top Doukara'nın koluna çarptı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Paixao'nun vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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