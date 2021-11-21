Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı izle)
Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. İki ezeli rakip Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı kırmızılıların 21 puanı bulunuyor, sarı lacivertliler ise 20 puanda. Galatasaray - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 13. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oluyor. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil.
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Özil, Berisha.
👤 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI HAKEMİ KİM?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar.
📉 HALİL UMUT MELER'İN PERFORMANSI!
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 121 maç yönetti. Bu maçların 55'ini ev sahibi takımlar, 43'ünü ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise beraberlikle noktalandı. Meler, mücadelelerde 579 sarı kart ve 39 kırmızı kart gösterdi. Meler, kariyerinde maç başına 4,98 sarı kart ve 0,29 kırmızı kart ortalamalarına sahip bulunuyor.
SON 6 DERBİNİN 5'İ BERABERE
Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.
GALATASARAY FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHASINDA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.
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