31 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Kayserispor - Karagümrük | CANLI

Kayserispor - Karagümrük | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Karagümrük'ü konuk ediyor. Kayserispor-Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.




KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Onur, İbrahim Akdağ, Kemen, Campanharo, Emrah Başsan, Gavranovic, Mame Thiam

Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Emre Mor, Pesic

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