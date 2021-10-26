26 Ekim 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de 10. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a mağlup olurken, Trabzonspor da Göztepe'yi deplasmanda devirdi. Beşiktaş ise Galatasaray'ı konuk etti ve derbiden galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar ve favori...

Süper Lig’de 10. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Lider Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Derbiyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Hatay deplasmanına çıkarken, Galatasaray ise evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleler öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte 4 büyüklerin güncel şampiyonluk oranları:

Süper Lig’de 10. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY: 5.50

Süper Lig’de 10. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE: 3.20

Süper Lig’de 10. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR: 2.85

Süper Lig’de 10. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ: 2.85

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