Süper Lig’de 10. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Lider Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Derbiyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Hatay deplasmanına çıkarken, Galatasaray ise evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleler öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte 4 büyüklerin güncel şampiyonluk oranları: