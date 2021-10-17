17 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig ekibi Gaziantep FK’da corona virüsü şoku! Bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Yapılan resmi açıklamada bir futbolcunun Covid-19 test sonucununun pozitif çıktığı ifade edildi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Süper Ligin 9. haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Gaziantep FK, maç öncesi yapılan korona virüs testinde bir oyuncu pozitif çıktı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" denildi.

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