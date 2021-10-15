Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle (Başakşehir-Beşiktaş canlı anlatım)
Süper Lig'de 9. haftanın açılış karşılaşmasında teknik direktör Emre Belözoğlu ile yeni bir döneme başlayan Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler geride kalan 8 haftasa 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken; 6 puan topladı. Siyah-beyazlılar ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle birlikte 17 puan topladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu maçtan 3 puanla ayrılıp derbinin olduğu haftada maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Başakşehir Beşiktaş maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
Süper Lig'de heyecan 9. haftayla devam ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yeni bir döneme giren Başakşehir ile, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak isteyen Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Başakşehir Beşiktaş maçının tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz Türüc, Okaka.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Müsabaka öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor ekranlarında yer alacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI!
Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka oldu.
MERT GÜNOK ESKİ TAKIMINA KARŞI
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok eski takımı Başakşehir'e karşı ilk kez forma giydi.
2017-2018 sezonun yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli kaleci, aynı zamanda Beşiktaş'ta 3. kez müsabakaya çıktı. Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk kez yeni takımıyla maça çıkan tecrübeli eldiven, Altay karşısında da Beşiktaş'ın kalesini korumuştu.
SAKATLAR DÖNDÜ
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan dönen futbolcular, Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıktı.
Yaşadıkları sakatlıklar yüzünden bir süredir takımdan ayrı kalan Welinton, Montero, Larin ve Ghezzal, Başakşehir maçıyla birlikte sahalara döndü. Dört futbolcu da ligde Altay ve Sivasspor müsabakalarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a karşı forma giyememişti.
Sakatlıkları devam eden Kenan Karaman, Miralem Pjanic ve Mehmet Topal'ın yanı sıra Fabrice N'Sakala da kadroya dahil edilmedi.
OĞUZHAN ÖZYAKUP 3. KEZ DALYA DEDİ!
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 300'üncü maçına çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün "Feda Sezonu" olarak ilan ettiği 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 1 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 9 sezonda Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı.
SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşamki maçta tribünde yer alıyor. Sivas maçı sonrası 1 maç ceza alan Yalçın'ın yerine kulübede Murat Şahin yer alacak. Sergen Yalçın, G.Saray derbisinde kulübedeki yerine dönecek.
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