27 Eylül 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI

Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. haftanın son gününde Kasımpaşa ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi takım, topladığı 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Konuk ekipse topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - KONYASPOR İLK 11'LER:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut Bozok

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Bytyqi, Serdar, Hassan

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa - Konyaspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

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