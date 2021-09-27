Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. haftanın son gününde Kasımpaşa ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'de 7. haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi takım, topladığı 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Konuk ekipse topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA - KONYASPOR İLK 11'LER:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut Bozok
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Bytyqi, Serdar, Hassan
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa - Konyaspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
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