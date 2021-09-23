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Alanyaspor - Kasımpaşa maçı | CANLI

Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış karşılaşmasında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Eysseric, Yusuf, Umut.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı bugün saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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