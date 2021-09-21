21 Eylül 2021, Salı

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

Y. Malatyaspor Sivasspor | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında 2 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, 5 maçtır 3 puana hasret Sivasspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

YENİ MALATYASPOR-SİVASSPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Wallace, Mounir, Ndong, Aabid, Mustafa, Mallan, Tetteh, Adem.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode.

YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇISAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

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