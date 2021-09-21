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Yeni Malatyaspor Sivasspor canlı izle (Yeni Malatyaspor-Sivasspor canlı anlatım)

Yeni Malatyaspor Sivasspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip 2 maçtır puan alamazken, Yiğido ise 5 maçtır kazanamıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Yeni Malatyaspor Sivasspor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

YENİ MALATYASPOR-SİVASSPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Wallace, Mounir, Ndong, Aabid, Mustafa, Mallan, Tetteh, Adem.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode.


YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇISAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

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