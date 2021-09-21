21 Eylül 2021, Salı

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor Altay maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Rizespor - Altay maçı ne zaman ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Altay'ı konuk edecek. Ligde geride kalan 5 haftada 3 puanla tanışamayan Rizespor bu karşılaşmada mutlak 3 puanı hedefliyor. İzmir ekibi Altay ise 9 puan topladı. Peki Çaykur Rizespor Altay maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile başlıyor. Oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Çaykur Rizespor sahasında Altay'ı konuk edecek.

İzmir temsilcisi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligin son sırasında yer alan Rizespor ile taraftarı önünde kazanıp kötü gidişe dur demek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor Altay maçı saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Sabo, Djokovic, Boyd, Bolasie, Boldrin, Remy

Altay: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Thaciano, Erhan, Bamba

GÖKHAN GÖNÜL: BAHANELER BİTTİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Gökhan Gönül, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işlerin iyi gitmediğini, bunun için de bir sürü bahanelerin olduğunu belirtti.

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