19 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Hatayspor - Kayserispor | CANLI

Hatayspor - Kayserispor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Hatayspor ile Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Hatayspor ile Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Kamara, Adama, Ayoub, Diouf

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, Attamah, İbrahim, Mensah, Emrah, Gökhan, Thiam




HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2'den üzerinden canlı yayınlanıyor.

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