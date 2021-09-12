Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Geride kalan 3 haftada 9 puan toplayan bordo-mavililer, 7 puanlı sarı-kırmızılıları mağlup edip liderliğini geri almak istiyor. G.Saray ise yeni bir galibiyet serisi başlatıp 3 puanla ayrılmak istiyor. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika Trabzonspor Galatasaray maçı haberleri

Süper Lig'in 4. haftası 2021-2022 sezonunun ilk derbisine sahne oluyor. Yeni transferleriyle adından söz ettiren Trabzonspor, gençleştirme operasyonu içerisine giren Galatasaray'ı konuk ağırlayacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. Dev derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. VAR'da Cüneyt Çakır, AVAR'da ise Bahattin Duran ve Mert Güzenge yer alacak.

GALATASARAY ÜSTÜN!

Trabzonspor ile Galatasaray 133 kez karşılaştı. Trabzonspor bu maçların 44'ünden galip, Galatasaray ise 59'undan ise galip ayrıldı. Trabzonspor ile Galatasaray, 30 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzon'daki karşılaşmalarda bordo-mavililer, Galatasaray'a üstünlük kurmuş durumda. Fırtına, 20 defa kazandı, Galatasaray 17 galibiyet aldı. İki takım da Trabzon'daki maçlarda 59'ar gol kaydetti.

ÜST ÜSTE 2 İÇ SAHA YENİLGİSİ ALMIYOR

Geçen sezon Galatasaray'ı konuk ettiği lig maçını 2-0 kaybeden Trabzonspor, 2011/2012'den bu yana sarı kırmızılılardan üst üste 2 iç saha yenilgisi almadı.

LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

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