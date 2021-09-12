Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı | CANLI

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftası oynanan ligde günün ilk karşılaşmalarından biri Çaykur Rizespor ile Hatayspor arasında oynanıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RİZESPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Djokovic, Cemali, Phiri, De Jesus, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Kamara, Adama, Ayoub, Diouf

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Rizespor - Hatayspor maçı saat 17.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor, ilk 3 haftada aldığı 1 puanla 18. sırada bulunuyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise haftaya 4 puanla 9. sırada girdi.

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