11 Eylül 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Konyaspor - Altay maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Konyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında Altay'ı konuk edecek. Peki, Konyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Konyaspor - Altay maçıyla ilgili bilgiler...

Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından dördüncü hafta maçları heyecanı Konyaspor - Altay maçı ile devam edecek.

Zorlu mücadele Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Altay maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

Konyaspor - Altay karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

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