11 Eylül 2021, Cumartesi
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KONYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Altay maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında Altay'ı konuk edecek. Peki, Konyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Konyaspor - Altay maçıyla ilgili bilgiler...
Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından dördüncü hafta maçları heyecanı Konyaspor - Altay maçı ile devam edecek.
Zorlu mücadele Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
KONYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Altay maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.
Konyaspor - Altay karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak.
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