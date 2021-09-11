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Beşiktaş Yeni Malatyaspor canlı izle (Beşiktaş-Yeni Malatyaspor canlı anlatım)

Beşiktaş Yeni Malatyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında 7 puanlı Beşiktaş, 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Son şampiyon namağlup serisine devam ettirmek isterken, konuk ekip ise çıkışını sürdürme peşinde... Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.

Y. Malatyaspor: Abdulsamed, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ryan Aabid, Ndong, Haddadi, Jospin, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

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