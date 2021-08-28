Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden siyah beyazlılar, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 1 puana razı oldu. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira, Larin, Batshuayi

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmet Musa, Erhun, Kerim Frei, Pesic

Beşiktaş ile Karagümrük arasında saat 21.45'te başlayan maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

N'SAKALA KADRODA YOK!

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala, oynanan mücadelede kadroda yer almıyor.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

KARAGÜMRÜK'TE BORINI YOK

Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada yer almıyor.

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