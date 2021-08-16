Giresunspor-Galatasaray | CANLI
Transfer döneminde takımı gençleştirmeye yönelik takviyeler yapan Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Giresunspor deplasmanında açıyor. Giresunspor Galatasaray maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanında sahneye çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
GİRESUNSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah Bilazer, Sergio, Balde.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.
GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Galatasaray maçı saat 21:45'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin... Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 15 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 8'ini ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. Özdamar'ın yönettiği 2 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.
FALCAO BU KEZ KADRODA
St. Johnstone ile oynanan rövanş maçında kamp kadrosunda yer almayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor kadrosunda yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası