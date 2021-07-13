13 Temmuz 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Edin Visca'dan transfer sözleri! Emre Belözoğlu ve Edin Dzeko...

Edin Visca'dan transfer sözleri! Dzeko...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Visca, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Transfer, Emre Belözoğlu ve Edin Dzeko hakkında da açıklamalar yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

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