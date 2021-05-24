Son dakika spor haberi: TFF'den Süper Lig için takım sayısı açıklaması!

Son dakika spor haberleri: TFF Başkanı Nihat Özdemir yapmış olduğu açıklamada, "Süper Lig'de ana hedefimiz 18 takım. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünüyor. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz." dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir beIN SPORTS'a yapmış olduğu açıklamada, " Süper Lig 'de ana hedefimiz 18 takım. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünüyor. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz." dedi.Özdemir ayrıca gelecek sezon en çok merak edilen seyirici ve birçok konuya değindi."Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz."

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ

"Gol çizgisi teknolojisi uygulanırsa Avrupa'da, biz de hazırız. Hawk-Eye ile çalışıyoruz. Tüm büyük turnuvalarda çalışıyorlar. Demirören döneminde ihalesini yapmıştık. Tüm yönetim, Hawk-Eye için karar vermiştik. Yaptıkları, yapacaklarının göstergesidir."

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR HAKKINDA...

"İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz bu kararı verdikten sonra itiraz yolu açık. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak. En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz."

"FENERASYON" DEDİLER

"Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu. Çok transfer yaptı. Yeni hocayla sezona çok iyi başladı. Herkes bu sezon 'Fenerbahçe sezonu, TFF yardım ediyor, Fenerasyon' dediler. Böyle konuşmalar devam ederken, bu sefer Galatasaray dediler. 'Galatasaray'a destek, plan program' dediler. Beşiktaş öne geçti. Ligin ilk yarısını lider tamamladı. 'Beşiktaş için düzeni kurmuşlar' dedi. Son haftaya 3 takım eşit şansla girdi."

KURULLAR İÇİN AÇIKLAMA

"Yeni genel kurula kadar, Hukuk - Disiplin - Tahkim - MHK ile devam etmek istiyoruz. Ligler başlamadan evvel mali genel kurul var. Tüzükle ilgili değişiklikler yapmak istiyoruz. AİHM ve Spor Yasası'yla uyumlu hale getireceğiz tüzüğü. Bizim yetkimiz değil bu değişiklikler, genel kurulla olabiliyor. Gerekli çalışmaları yapmaktayız."

"MHK'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

"MHK, Disiplin ve Tahkim'den memnunuz. MHK'ye teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte çok büyük bir iş başardı MHK. Hepsinden çok memnunum. Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK'den çok memnunuz. Aytaç Bey, PFDK Başkanı. Murat Bey, Tahkim Başkanı. Hepsinden çok mutluyuz, hepsiyle devam edeceğiz."

"NE İŞİM VAR BURADA DİYORUM"

"Bazen aklımdan 'Ne işim var benim burada' dediğim çok oluyor. Bu bir görevdir. TFF Genel Kurulu, 1 Haziran 2019'da bu görevi bize verdi. 4 yıllık göreve geldik. Uzun bir süre ama bir defa aday olduk."



ŞAMPİYONLAR LİGİ VE BEŞİKTAŞ...

"Chelsea maçını dakika dakika takip ediyorduk. Sıkıntılı bir maçtı. Bir gitti, bir geldi. Beşiktaş adına sevindik. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacaklar. Bundan büyük gelir elde edilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Türkiyemizi kabul edecek. Son temsilinde çok büyük başarılar elde etmişti. Çok önemli de bir gelir sağlamıştı."

"LILLE'İN ŞAMPİYONLUĞUNU İSTEDİK"

"Lille'in şampiyon olmasını çok istedik. İlk devre sonunda penaltı kazanıldı. 1-0 önde Lille, acaba teknik direktör kime attıracak diye bekledim. Burak'ı seçti hocaları. Bana ayrı bir mutluluk verdi. Burak'a o kadar güveniyor ki hiç tereddüt etmeden Burak'ın atmasını istedi. Dünyanın en büyük futbolcularından biri Neymar kaçırdı ama Burak topu dikti ve soğukkanlılıkla attı penaltısını."

"GURUR DUYULASI..."

"Türk futbolunu tanıttılar oyuncularımız. Burak Yılmaz en iyi oyunculardan biri oldu, en iyi 11'e seçilecektir. Gurur duyuyorum. Lille'li 3 futbolcumuzu sarılarak tebrik edeceğim. Başarılarının Türk Milli Takımı'yla devam etmesini dileyeceğim. Türk futbolunu tanıttılar oyuncularımız. Burak Yılmaz en iyi oyunculardan biri oldu, en iyi 11'e seçilecektir. Gurur duyuyorum. Lille'li 3 futbolcumuzu sarılarak tebrik edeceğim. Başarılarının Türk Milli Takımı'yla devam etmesini dileyeceğim."

MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI...

"27 Mayıs'ta dost Azerbaycan ile oynayacağız. 31 Mayıs'ta İrlanda ile oynayacaktık. Birleşik Krallık'ın kararıyla bu maç iptal edildi. 31 Mayıs'ta Antalya'da Gine ile oynayacağız. 2 Haziran'da da Almanya'ya kampı gideceğiz, Moldova'yla hazırlık maçı oynayacağız. 11 Haziran'da İtalya ile açılış maçı yapacağız. Biz UEFA'dan seyirci talep ettik. Ardından Galler ve İsviçre'yle dost, kardeş ülke Azerbaycan'da oynayacağız. Bu 3 maçtan puanlar alarak gruptan çıkmayı istiyoruz. Hedefimiz ne yapıp ne yapıp gruptan çıkıp elemelere devam etmek..."

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