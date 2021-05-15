15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de 6 maç aynı anda! İşte karşılaşmaların canlı anlatımları

Süper Lig'de 6 maç aynı anda! İşte canlı anlatımlar
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında 18.00 seansında 6 maç oynanacak. Ligde orta sıralarda bulunan takımların karşılaşacağı maçların CANLI anlatımları haberimizde...

İlk kez 21 takımla büyük bir heyecana sahne olan 'de, orta sıraları ilgilendiren maçlar oynanıyor. 6 karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR

Ankaragücü: Mert, Atakan, Kulusic, Pazdan, Erdi, Ali Kaan, Assane, Lobjanidze, Şahverdi, Paintsil, Badji.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Tayfur, Berkan, Umut, Efkan, Efecan, Davidson, Bareiro.


ANTALYASPOR-KONYASPOR

Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Ufuk, Imeri, Mert, Bünyamin, Hakan, Ali Eren.

Konyaspor: Erten, Adil, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Amir, Amar, Guilherme, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.


HATAYSPOR-GAZİANTEP FK

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Traore, Ribeiro, Boupendza, Aabid, Akintola, Diouf.

Gaziantep FK: Burak, Oğuz, Djilobodji, Ulaş, Morais, Enver Cenk, Furkan, Jefferson, Kozulj, Muhammet, Dicko.


KARAGÜMRÜK-DENİZLİSPOR

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Biglia, Sobiech, Efe, Borini, Aksel, Hedenstad, Serhat, Lens.

Denizlispor: Hüseyin, Muhammet, Görkem, Özgür, Hasan, Fabiano, Dossevi, Tusha, Mesanovic, Emre, Ali Yavuz.




RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR

Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Emir, Alberk, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Soderlund.

Medipol Başakşehir: Mert, Duarte, Ravil, Mahmut, Bolingoli, Tolga, Aleksic, Berkay, Ömer Ali, Chadli, Crivelli.


SİVASSPOR-KASIMPAŞA

DG Sivasspor: Ali, Cofie, Caner, Uğur, Ziya, Claudemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Gradel, Kayode.

Kasımpaşa: Erdem, Feyzi, Brecka, Luckassen, Eren, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Anıl, Varga.


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