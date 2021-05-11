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Konyaspor-Trabzonspor maçı CANLI

Konyaspor-Trabzonspor maçı CANLI
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında sezonu 4. bitirmesi kesinleşen deplasmanda ile karşılaşıyor. Konyaspor-Trabzonspor mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

'in 41. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

KIRMIZI KART! 18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Trabzonspor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

5 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Konyaspor maçında 5 eksik var. Vitor Hugo, Djaniny Semedo ve Flavio sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Berat Özdemir, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamıyor.

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