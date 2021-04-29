Son dakika spor haberi: Süper Lig'de kalan maçların programı belli oldu! Galatasaray - Beşiktaş derbisi...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programını açıkladı. Son 3 haftada oynanacak tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacakken, 40. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de oynanacak olan 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. Son 3 haftada maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.



Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. TFF'den açıklanan programda 40,41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak.



Süper Lig'de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde:



40. hafta



8 Mayıs Cumartesi



20.30 BŞB Erzurumspor - Kasımpaşa



20.30 Sivasspor - Medipol Başakşehir



20.30 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü



20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor



20.30 Hatayspor - Denizlispor



20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği



20.30 Göztepe - Konyaspor



20.30 Trabzonspor - Antalyaspor



20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe



20.30 Galatasaray - Beşiktaş



41. hafta



11 Mayıs Salı



20.30 Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor



20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü



20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor



20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor



20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor



20.30 Gençlerbirliği - Göztepe



20.30 Konyaspor - Trabzonspor



20.30 Denizlispor - Galatasaray



20.30 Fenerbahçe - Sivasspor



20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük



42. hafta



15 Mayıs Cumartesi



20.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor



20.30 Sivasspor - Kasımpaşa



20.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir



20.30 Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü



20.30 Fatih Karagümrük - Denizlispor



20.30 Antalyaspor - Konyaspor



20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği



20.30 Göztepe - Beşiktaş



20.30 Kayserispor - Fenerbahçe



20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor

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