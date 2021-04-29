Son dakika spor haberi: Süper Lig'de kalan maçların programı belli oldu! Galatasaray - Beşiktaş derbisi...
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programını açıkladı. Son 3 haftada oynanacak tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacakken, 40. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de oynanacak olan 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. Son 3 haftada maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. TFF'den açıklanan programda 40,41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak.
Süper Lig'de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde:
40. hafta
8 Mayıs Cumartesi
20.30 BŞB Erzurumspor - Kasımpaşa
20.30 Sivasspor - Medipol Başakşehir
20.30 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü
20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
20.30 Hatayspor - Denizlispor
20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
20.30 Göztepe - Konyaspor
20.30 Trabzonspor - Antalyaspor
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
20.30 Galatasaray - Beşiktaş
41. hafta
11 Mayıs Salı
20.30 Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Denizlispor - Galatasaray
20.30 Fenerbahçe - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
42. hafta
15 Mayıs Cumartesi
20.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
20.30 Sivasspor - Kasımpaşa
20.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
20.30 Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü
20.30 Fatih Karagümrük - Denizlispor
20.30 Antalyaspor - Konyaspor
20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.30 Göztepe - Beşiktaş
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe
20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor
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