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Ankaragücü-Gaziantep FK | CANLI

Ankaragücü-Gaziantep | CANLI
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto 'in 38. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip 3 maçtır kazanamazken, konuk takım ise 4 maçtır galip gelemiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto 'in 38. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Atilla Turan, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Lukasik, Endri Çekici, Embiya Ayyıldız.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Miranda, Güray, Maxim, Vetrih, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko.


ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Gaziantep FK maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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