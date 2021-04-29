Ankaragücü-Gaziantep FK | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip 3 maçtır kazanamazken, konuk takım ise 4 maçtır galip gelemiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Atilla Turan, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Lukasik, Endri Çekici, Embiya Ayyıldız.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Miranda, Güray, Maxim, Vetrih, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko.
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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