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Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır: "Bu başarı hepimizin"

Cüneyt Çakır: Bu başarı hepimizin
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

2021 yılına ertelenen 2020 Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) düdük çalacak 18 hakem arasında yer alan , bu organizasyonda üst üste 3. kez görev alacağı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Çakır, bu başarının herkese ait olduğunu ifade ederek, kendilerinin ve Milli Takımın desteklenmesini istedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Futbol Şampiyonası'nda 3. kez üst üste düdük çalacak olan açıklamalarda bulundu.

İşte Çakır'ın açıklamaları:

"Biz büyük bir aileyiz. Bu başarı hepimizin. Herkes bizi ve turnuvada yer alacak A Milli Takımımızı en iyi şekilde desteklesin, dualarını bizden eksik etmesin."

"Bu noktaya gelmek de, bu istikrarı sağlamak da hiç kolay olmadı. Ancak ekip arkadaşlarımla hep çalıştık, hiç yılmadık ve hep konsantre olduk." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. ve 'nın ardından üst üste üçüncü kez 'nda bulunacak olmanın gururunu yaşıyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu başarı hepimizin. Herkes bizi ve turnuvada yer alacak A Milli Takımımızı en iyi şekilde desteklesin, dualarını bizden eksik etmesin."

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