BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI
Süper Lig'in 36. haftasında BB Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Gökhan, Hasan, Murat, Leo, Boumal, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Kubilay, Umut
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