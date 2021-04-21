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BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI

BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

BB Erzurumspor: , Gökhan, , Murat, , Boumal, , , , , Gomes

Yeni Malatyaspor: , , , , Hafez, Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Kubilay, Umut

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