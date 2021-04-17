17 Nisan 2021, Cumartesi

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Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

Y. Malatyaspor - Alanyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçıın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: , , , , , , Zeki, , , ,

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, , Efkan, , , Babacar


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