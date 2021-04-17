Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçıın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Ahmed, Zeki, Acquah, Fofana, Adem, Umut Bulut

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar





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