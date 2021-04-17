Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı CANLI
Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçıın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Ahmed, Zeki, Acquah, Fofana, Adem, Umut Bulut
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar
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