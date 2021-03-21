21 Mart 2021, Pazar

SÜPER LİG

Denizlispor-Başakşehir | CANLI

Denizlispor-Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Sakıb, Fabiano, Oğuz, Muhammet, Murawski, Sacko, Diskerud, Bakalorz, Sagal, Rodallega.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali , Ponck, Epurenau, Hasan, Youssuf, Tolga, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba.


DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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