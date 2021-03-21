Denizlispor-Başakşehir | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
Denizlispor: Cenk, Sakıb, Fabiano, Oğuz, Muhammet, Murawski, Sacko, Diskerud, Bakalorz, Sagal, Rodallega.
Başakşehir: Mert, Ömer Ali , Ponck, Epurenau, Hasan, Youssuf, Tolga, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba.
DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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