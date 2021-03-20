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Trabzonspor-Ankaragücü | CANLI

Trabzonspor-Ankaragücü | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına habermizden ulaşabilirsiniz.

'in 31. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: , , , , Marlon, Yunus, A.Parmak, , Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Ankaragücü: Ricardo, , Kulusic, , , , Endri, , , , Borven

BERAT'IN SAKATLIĞI DÜZELMEDİ

Trabzonspor'da geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" açıklamasında bulundu.

74. RANDEVU

Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak için sahaya çıktı. Geride kalan 73 maçta; bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü. İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor'un rakibine üstünlük kurduğu dikkati çekiyor.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, düşme hattının bir üst basamağına çıkan ve son 3 maçını kazanan MKE Ankaragücü'nde, son maçta iki gol pası veren Stelios Kitsiou, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon'da forma giyemedi.

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