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Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner, Piris, Murat Yıldırım, Candeias, Ayite, Sandro Lima

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Koomson, Thelin

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