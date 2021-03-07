07 Mart 2021, Pazar

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Gençlerbirliği-Başakşehir | CANLI

Gençlerbirliği-Başakşehir | CANLI
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 29. haftasında sahasında ile karşılaşıyor.. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.


GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa Yılmaz, Sandro

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Deniz, Aleksic, Berkay, Giuliano, Crivelli.

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