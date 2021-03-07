07 Mart 2021, Pazar
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Gençlerbirliği - Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa Yılmaz, Sandro
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Deniz, Aleksic, Berkay, Giuliano, Crivelli.
Gençlerbirliği-Başakşehir | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor.. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa Yılmaz, Sandro
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Deniz, Aleksic, Berkay, Giuliano, Crivelli.
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